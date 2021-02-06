ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، ضربة موجعة بعد أن تأكد، اليوم السبت، غياب قائده المدافع سيرخيو راموس، عن المباريات لفترة طويلة، بسبب خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

وتعرض راموس (34 عاما) لإصابة في ركبته خلال مباراة الفريق الملكي ضد أتلتيك بيلباو (1-2)، يوم 14 يناير الماضي، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن راموس سيخضع اليوم السبت، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، لإيقاف الألم والانزعاج الذي شعر به "الماتادور" في الأسابيع الأخيرة.

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وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن الطبيب مانو لايز، هو الذي سيجري العملية الجراحية لسيرخيو راموس، وسبق له إجراء عملية الرباط الصليبي لماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد الآخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن فترة غياب راموس عن الملاعب تقدر بنحو 6 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن مباراتي ريال مدريد ضد فريق أتالانتا الإيطالي ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، إضافة إلى مباريات هويسكا، خيتافي، فالنسيا، بلد الوليد، ريال سوسييداد، أتلتيكو مدريد، إلتشي، وسيلتا فيغو، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط كاملة عن جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي في حوزته مباراة مؤجلة أيضا.

المصدر: وكالات