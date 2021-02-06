نجمة "UFC" فانزانت صاحبة الصور "الجريئة" تتعرض لكدمات قوية في وجهها (صور)

خسرت المقاتلة الأمريكية، بيج فانزانت، في أول نزال لها بقواعد الملاكمة، ولكن من دون قفازات، وذلك ضمن بطولة "Bare Knuckle FC"، أمام مواطنتها، بريتان هارت، بالنقاط.

ونشرت بيج فانزانت صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، بعد النزال، تظهر هذه المرة كدمات قوية على وجهها، معلقة عليها بعبارة: "التواضع في النصر والهزيمة".

واشتهرت بيج بنشر سلسلة صور لها مع زوجها، أوستن فاندرفورد وهو أيضا مقاتل "UFC"، وهما يتدربان في صالة رياضية عاريين وفي أماكن أخرى، وتم إدراجها أكثر من مرة في قائمة المقاتلات الأكثر جاذبية في العالم.

وعاقبت بريتان هارت بذلك مواطنتها بيج فانزانت على عنجهيتها أثناء تقديمهما وجها لوجه، عشية النزال، حيث دخلت في شجار معها.

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وشاركت بيج فانزينت (26 عاما) في نزالات "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، وحققت 8 انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية في فئة وزن الذبابة، مقابل خمس هزائم.

المصدر: وكالات