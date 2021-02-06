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باريس سان جيرمان يعلن إصابة نيمار

الرياضة

باريس سان جيرمان يعلن إصابة نيمار
Reuters /Stephane Mahe
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالتهاب المعدة والأمعاء، وزميله تيموثي بيمبيلي بفيروس كورونا.

وقال باريس سان جيرمان في بيان طبي على موقعه الرسمي: "تغيب نيمار عن تدريبات الفريق هذا الصباح، بسبب التهاب المعدة والأمعاء، وسيتم تقييم الوضع في الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف: " كما تم تأكيد إصابة تيموثي بيمبيلي بفيروس كورونا، لذا سيدخل العزل الذاتي ويخضع للبروتوكول الصحي المناسب".

وذكر البيان الطبي أن قائمة إصابات الفريق تضم أيضًا، كولين داجبا، وعبدو ديالو، وأندير هيريرا، وكيلور نافاس، وخوان بيرنات.

ويستعد باريس سان جيرمان لـ"كلاسيكو فرنسا" ضد مضيفه أولمبيك مارسيليا، غدا الأحد، وذلك في الجولة 24 من منافسات الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغ1" برصيد 48 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليل، بينما يشغل مارسيليا المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

المصدر: وكالات 

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