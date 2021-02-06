ميسي قد يلعب دورا في انتقال صلاح إلى ريال مدريد 

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، سيلعب دورا كبيرا في تحديد مستقبل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم المقبل.

وذكرت "ماركا" أن ريال مدريد يستهدف ضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل، بشرط أن يعرضه النادي الفرنسي للبيع.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر لن يتحقق، إلا إذا تعاقد سان جيرمان مع ميسي في الميركاتو الصيفي مجانا.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم تحقق السيناريو السابق، سيتحرك ريال مدريد على الفور من أجل ضم صلاح بدلا من مبابي.

وذكرت أن صلاح يحظى بإعجاب كبير في النادي الملكي، لذا ستتحول كل أسلحة ريال مدريد صوب إبرام هذه الصفقة.

وكانت تقارير صحفية، زعمت أن صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023، سيضغط على "الريدز" في الصيف المقبل، للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

ويهتم ريال مدريد بالنجم المصري منذ فترة طويلة، وسبق أن حاول النادي الملكي ضم صلاح في صيف 2018، بعد رحيل هدافه التاريخي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

المصدر: وكالات