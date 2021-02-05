مفتاح تحقيق حلم ريال مدريد في يد ميسي

ترى صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن مفتاح انتقال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لريال مدريد، الصيف المقبل، في يد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وأكدت "ماركا أن باريس سان جيرمان عازم على التعاقد مع ميسي، ولكن رغم الإمكانيات المالية الكبير للنادي الفرنسي، إلا أنه قد يلجأ إلى بيع لاعبه الشاب كليان مبابي، الذي يعمل ريال مدريد على ضمه.

وأوضحت الصحيفة أن عقد ميسي سينتهي مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد اقتراب رحيله عن ملعب "كامب نو"، ومن بين الأندية المهتمة بضمه، وفي نفس الوقت قادرة على دفع راتبه، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن عقد مبابي ينتهي مع الفريق الباريسي بحلول صيف 2022، ومهما كان مصير صفقة ميسي، فإن سان جيرمان مطالب باتخاذ قرار بشأن مهاجمه الفرنسي الصيف المقبل، لتجنب رحيله مجانا.

وسيكون من الصعب على باريس سان جيرمان الاحتفاظ بنجميه مبابي والبرازيلي نيمار، حال التعاقد مع ميسي، وفقا لقانون اللعب المالي النظيف.

وفي هذه الحالة، سيضطر باريس سان جيرمان لبيع مبابي، الذي أعرب أيضا عن رغبته في الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي.

وينتظر ريال مدريد تحقيق انتصار مزدوج فيما أذا انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، الأول هو الفوز تسهيل مهمة التعاقد مع كيليان مبابي، والثاني هو رحيل ميسي عن الليغا، سيضعف من قدرات غريمه التقليدي برشلونة.

المصدر: وكالات