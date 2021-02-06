راموس يخضع لعملية جراحية عاجلة

في ظل غياب المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، المستمر عن تشكيلة فريقه ريال مدريد منذ بداية العام الحالي، قرر النادي الملكي خضوع اللاعب لعملية جراحية عاجلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن راموس سيخضع اليوم السبت، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى.

ومن جهته، أكد الصحفي الرياضي الإسباني الشهير، ميغيل آنخل دياز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن راموس سيخضع للعملية الجراحية لأن آلام اللاعب لم تنته رغم عودته إلى التدريبات.

Sergio Ramos será intervenido hoy en el menisco de la rodilla izquierda.



Las molestias no remiten. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) February 6, 2021

وأشار آنخل دياز إلى أن هناك توصيات من الأطباء لإدارة الريال، بأنه يجب على راموس الدخول إلى غرفة العمليات، وبالتالي، سيغيب عن ريال مدريد لمدة تتراوح بين 6 و7 أسابيع.

Sergio Ramos se opera por recomendación del club.



Estará de baja entre 6 y 7 semanas. Se perderá la eliminatoria contra el Atalanta y los partidos ante Huesca, Getafe, Valencia, Valladolid, R. Sociedad, Atĺetico, Elche y Celta.



Llegaria a cuartos de la Champions. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) February 6, 2021

وسيغيب راموس بذلك عن مباراتي أتالانتا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباريات هويسكا، خيتافي، فالنسيا، بلد الوليد، ريال سوسييداد، أتلتيكو مدريد، إلتشي، وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وكان صاحب الـ34 عاما، تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة أتلتيك بيلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني قبل بضعة أسابيع.

ومنذ تلك المباراة، لم ينضم راموس لقائمة الريال، كما غاب عن قائمة الفريق الملكي الأخيرة، التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لمواجهة هويسكا مساء اليوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن عقد راموس مع النادي الملكي، ينتهي في يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن التجديد.

المصدر: "آس" + وكالات