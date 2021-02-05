بايرن ميونخ يعبر محطة هيرتا في طريقه لمواجهة الأهلي المصري .. فيديو

تغلب فريق بايرن ميونخ على مضيفه هيرتا برلين (1-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان هدف الفوز الوحيد للعملاق البافاري، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للقاء.

وعزز بايرن ميونخ صدارته "للبوندسليغا" برصيد 48 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن وصيفه لايبزيغ قبل مواجته أمام مضيفه شالكه يوم السبت.

بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند 17 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

وتفرغ بايرن ميونخ للتحضر لمباراته المرتقبة أمام الأهلي المصري، يوم الاثنين المقبل، في الدور قبل النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.

المصدر: RT