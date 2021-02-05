شاهد.. عمر السومة يعود لممارسة هوايته المفضلة

خرج أهلي جدة بفوز ثمين من ملعب مستضيفه الوحدة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدفين مبكرين سجلهما كل من، حسين المقهوي، وسلمان المؤشر، في الدقيقتين (7 و13) على الترتيب.

ورد أصحاب الأرض بهدفين عبر كل من حسين العيسى، والفرنسي يوسف نياكاتي، في الدقيقتين (17 و31) على التوالي.

ووضع المهاجم الروماني ألكسندر ميتريتا الأهل في المقدمة بهدف قاتل أحرزه في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، ومن ثم اختتم النجم السوري عمر السومة رباعية "الراقي" عندما كانت المباراة تلفظ أنفساها الأخيرة على ملعب الشرائع بمكة المكرمة.

د90+3 ’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️



⁦@ALAHLI_FC⁩ يسجل الهدف الرابع عن طريق عمر السومة #الوحدة_الأهليpic.twitter.com/tH4fYoO4ti — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 5, 2021

واعتلى الأهلي صدارة الدوري برصيد 33 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة فريق الشباب الذي سيستضيف الرائد غدا السبت، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/alahli_fc"