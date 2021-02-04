ليفربول يكرر انتكاسة عمرها 36 عاما

انتكس ليفربول بخسارته المفاجئة أمام ضيفه برايتون 0-1، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل حامل اللقب، في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في ملعبه في الدوري، وسدد كرة واحدة على مرمى برايتون، وأصبح يتأخر بسبع نقاط عن متصدر "البريميرليغ"، نادي مانشستر سيتي، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

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وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن هذه المرة الأولى التي يفشل فيها ليفربول في هز الشباك في 3 مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر 1984.

1984 - Liverpool have failed to score in three consecutive home league games for the first time since October 1984, with the Reds’ goalless run at Anfield currently standing at 348 minutes. Bereft. pic.twitter.com/10UTHWSqfa — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول، لم يحرز أي هدف على ملعبه "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي، في آخر348 دقيقة لعب.

المصدر: "أويتا"