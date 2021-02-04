 
مباشر

ليفربول يكرر انتكاسة عمرها 36 عاما

الرياضة

ليفربول يكرر انتكاسة عمرها 36 عاما
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppdw

انتكس ليفربول بخسارته المفاجئة أمام ضيفه برايتون 0-1، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل حامل اللقب، في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في ملعبه في الدوري، وسدد كرة واحدة على مرمى برايتون، وأصبح يتأخر بسبع نقاط عن متصدر "البريميرليغ"، نادي مانشستر سيتي، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

إقرأ المزيد
مدرب ليفربول يحدد سبب سقوط فريقه أمام برايتون
مدرب ليفربول يحدد سبب سقوط فريقه أمام برايتون

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن هذه المرة الأولى التي يفشل فيها ليفربول في هز الشباك في 3 مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر 1984.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول، لم يحرز أي هدف على ملعبه "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي، في آخر348 دقيقة لعب.

المصدر: "أويتا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا