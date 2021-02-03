شاهد.. ليفربول يتعرض لهزيمة مؤثرة في عقر داره

مني ليفربول بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه المتواضع برايتون بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق برايتون بالفضل في انتصاره التاريخي لمهاجمه الكولومبي ستيفن ألزاتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".

Liverpool has now lost back-to-back #PL home games thanks to this Steven Alzate winner for Brighton 🤯



(via @NBCSportsSoccer)pic.twitter.com/vXb2u7tlGp — Yahoo Soccer (@FCYahoo) February 3, 2021

Liverpool were unbeaten for 68 home games in the Premier League...



Now they've lost two on the bounce! 😱



Brighton move 10 points clear of the relegation zone 📈 pic.twitter.com/3ZmNGkJ8e6 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 3, 2021

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وتوقف رصيد ليفربول حامل اللقب بعد هذه الهزيمة عند 40 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ" متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.

في المقابل، رفع برايتون رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT