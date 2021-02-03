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التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه برايتون

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه برايتون
twitter.com/LFC
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يستضيف ليفربول فريق برايتون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (20:15) بتوقيت غرينتش على ملعب "انفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (53 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه برايتون:

بينما وضع الإنجليزي غراهام بوتير (45 عاما)، المدير الفني لفريق برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

ويحتل ليفربول حامل اللقب، المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 40 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، يشغل برايتون المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/OfficialBHAFC" 

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