المغرب يكتسح الكاميرون في عقر داره ويبلغ نهائي كأس إفريقيا للمحليين

بلغ منتخب المغرب نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين، عقب فوزه الساحق على نظيره الكاميرون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وافتتح المغربي سفيان بوفتيني التسجيل لمنتخب "أسود الأطلس" في الدقيقة 29، وأضاف زميله سفيان رحيمي هدفين متتاليين في الدقيقتين (40 و 74)، واختتم علي بامعمر رباعية المغرب في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ليمبي ستاديوم" في مدينة ليمبي الكاميرونية.

وضرب منتخب المغرب حامل اللقب، موعدا في المباراة النهائية مع نظيره المالي الذي تغلب بدوره على منتخب غينيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما من دون أهداف.

🚨 تم تحديد طرفي نهائي #TotalCHAN2020



🇲🇱 مالي 🆚 المغرب 🇲🇦



من سيتوج بالكأس؟ 🤩 pic.twitter.com/WKpBwTT44s — #TotalCHAN2020 - عربي (@caf_online_AR) February 3, 2021

بينما سيكتفي منتخب الكاميرون بالمنافسة على المركز الثالث ضد نظيره الغيني.

المصدر: وكالات