شاهد.. كينيدي يحرج ميسي وبرشلونة

تقدم فريق غرناطة على ضيفه برشلونة بهدف في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط البرازيلي كينيدي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للقاء.

#كأس_ملك_اسبانيا



كاس ملك اسبانيا : غرناطة 1 - 0 برشلونة | هدف غرناطة الاول



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المصدر: RT