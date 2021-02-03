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شاهد.. كينيدي يحرج ميسي وبرشلونة

الرياضة

شاهد.. كينيدي يحرج ميسي وبرشلونة
Reuters /Jon Nazca
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تقدم فريق غرناطة على ضيفه برشلونة بهدف في المباراة التي تجمعهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط البرازيلي كينيدي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للقاء.

المصدر: RT 

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