قائمة جميع الفرق التي شاركت في كأس العالم للأندية

تنطلق فعاليات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، يوم 4 فبراير، وتستضيفها دولة قطر التي ستنظم كأس العالم لعام 2022 أيضا.

وكان من المقرر أن تخوض 7 أندية غمار هذه النسخة لبطولة كأس العالم للأندية، لكن فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، قد اعتذر عن المشاركة في المونديال بسبب قيود السفر نظرا لتفشي وباء فيروس كورونا.

أما الأندية الستة المشاركة في هذه النسخة الاستثنائية للمونديال: الدحيل القطري (المستضيف)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وبايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، وتايغرز المكسيكي (بطل كونكاكاف)، إضافة إلى ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس".

وسيشهد اليوم الأول للبطولة إقامة مباراتين ضمن الدور ربع النهائي، الأولى تجمع بين فريقي تايغرز المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.

وسيضرب الفائز في هذه المباراة، موعدا في الدور قبل النهائي، مع بالميراس، يوم الأحد المقبل.

أما المواجهة الثانية فستجمع الفريقين العربيين الأهلي والدحيل.

وسيكون الفائز في "الديربي" العربي على موعد في الدور قبل النهائي، مع بايرن ميونخ، يوم الاثنين المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة هو المنسحب من النسخة الحالية للبطولة أوكلاند سيتي برصيد 9 مرات، ويأتي خلفه ريال مدريد والأهلي المصري بواقع 5 مرات سابقة، وسيتفوق الفريق المصري على العملاق الإسباني بعد مشاركته في النسخة الجديدة.

وفيما يلي الأندية التي شاركت في كأس العالم منذ انطلاقها عام 2000:

1- أوكلاند سيتي النيوزيلندي 9 مرات أعوام (2006، 2009، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017).

2- ريال مدريد الإسباني 5 مرات أعوام (2000، 2014، 2016، 2017، 2018).

3- الأهلي المصري 5 مرات أعوام (2005، 2006، 2008، 2012، 2013).

4- برشلونة الإسباني 4 مرات أعوام (2006، 2009، 2011، 2015).

5- باتشوكا المكسيكي 4 مرات أعوام (2007 و2008 و2010 و2017).

6- مونتيري المكسيكي 4 مرات أعوام (2011 و2012 و2013 و2019).

7- أمريكا المكسيكي 3 مرات أعوام (2006 و2015 و2016).

8- تي بي مازيمبي الكونغولي 3 مرات أعوام (2009 و2010 و2015).

9- الترجي الرياضي التونسي 3 مرات أعوام (2011، 2018، 2019).

10- سانفريس هيروشيما الياباني مرتين أعوام (2012 و2015).

11- أوراوا رد دايموندز الياباني مرتين أعوام (2007 و2017).

12- كاشيما أنتلرز الياباني مرتين أعوام (2016 و2018).

13- جونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مرتين أعوام (2006 و2016).

14- ريفر بليت الأرجنتيني مرتين عام (2015 و2018).

15- مانشستر يونايتد الإنجليزي مرتين أعوام (2000 و2008).

16- ليفربول الإنجليزي مرتين (2005 و2019).

17- الرجاء الرياضي المغربي مرتين أعوام (2000 و2013).

18- كورينثيانز البرازيلي مرتين أعوام 2000 و2012.

19- وايتاكيري يونايتد النيوزيلندي مرتين أعوام (2007 و2008).

20- نادي إنترناسيونال البرازيلي مرتين أعوام (2006 و2010).

21- جوانجزو الصيني مرتين أعوام (2013 و2015).

22- السد القطري مرتين أعوام (2011 و2019).

23- سونجنام الكوري الجنوبي عام 2010.

24- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي عام 2012.

25- كروز آزول المكسيكي عام 2014.

26- بوكا جونيورز الأرجنتيني عام 2007.

27- إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني عام 2009.

28- سان لورينزو الأرجنتيني عام 2014.

29- جنوب ملبورن الأسترالي عام 2000.

30- سيدني الأسترالي عام 2005.

31- أديلايد يونايتد الأسترالي عام 2008.

32- وسترن سيدني واندررز الأسترالي عام 2014.

33- شباب الأهلي دبي الإماراتي عام 2009.

34- الوحدة الإماراتي عام 2010.

35- الجزيرة الإماراتي عام 2017.

36- العين الإماراتي عام 2018.

37- جوادالاخارا المكسيكي عام 2018.

28- أتلتيكو مينيرو البرايزيلي عام 2013.

39- تشيلسي الإنجليزي عام 2012.

40- غريميو بورتو أليغرينزي البرازيلي عام 2017.

41- المغرب التطواني المغربي عام 2014.

42- الوداد الرياضي المغربي عام 2017.

43- نيكاكسا المكسيكي عام 2000.

44- غامبا أوساكا الياباني عام 2008.

45- تيم ويلينغتون النيوزيلندي عام 2018.

46- النصر السعودي عام 2000.

47- الاتحاد السعودي عام 2005.

48- الهلال السعودي عام 2019.

49- كاشيوا ريسول الياباني عام 2011.

50- فاسكو داجاما البرازيلي عام 2000.

51- سانتوس البرازيلي عام 2011.

52- النجم الساحلي التونسي عام 2007.

53- إيه سي ميلان الإيطالي عام 2007.

54- إنتر ميلان الإيطالي عام 2010.

55- ساو باولو البرازيلي عام 2005.

56- فلامنغو البرازيلي عام 2019.

57- أتلانتيإف سي المكسيكي عام 2009.

58- بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي عام 2009.

59- ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي عام 2005.

60- هيكاري يونايتد الغيني عام 2010.

61- إل. دي. يو. كيتو الإكوادوري عام 2008.

62- نادي سباهان أصفهان الإيراني عام 2007.

63- بايرن ميونخ الألماني عام 2013.

64- وفاق سطيف الجزائري عام 2014.

65- أتلتيكو ناسيونال الكولومبي عام 2016.

66- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عام 2016.

67- هينجين سبورت الكاليدوني عام 2019.

المصدر: وكالات