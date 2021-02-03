محرز يرد على تصريحات مدرب الجزائر بلماضي

نفى رياض محرز شعوره بأي إحباط أو قلق من جراء قلة مشاركاته مع مانشستر سيتي، بعد تصريحات مدربه في منتخب الجزائر، جمال بلماضي، والتي تم تأويلها على أن نجم "الخضر" غير سعيد في فريقه.

وقال محرز لصحيفة "سيتي إكسترا"، إن ما نشرته وسائل إعلام جزائرية وأجنبية كان مجانبا للصواب، مؤكدا أن تصريحات بلماضي قد تم تأويلها وإبعادها عن سياقها.

وأوضح محرز للصحيفة الإنجليزية، أن عدم إتقان بلماضي للغة العربية، جعل تصريحه مادة دسمة لوسائل الإعلام.

وشدد محرز على أن "كل شيء على ما يرام فيما يخص وضعه مع مانشستر سيتي".

وكان بلماضي، أدلى بتصريحات للتلفزيون الجزائري الرسمي، يوم الاثنين الماضي، تحدث فيها عن ابتعاد محرز عن تشكيلة "السيتي" الأساسية، وفهم من كلامه أن نجم مانشستر سيتي غير سعيد في فريقه، بسبب عدم مشاركته المستمرة.

يذكر أن محرز (29 عاما)، انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو بعد مسيرة مذهلة مع "الثعالب"، ويمتد عقده الحالي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وشارك النجم الجزائري في 25 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم في مختلف المسابقات، منها 12 مباراة فقط لعبها كأساسي وأكملها للنهاية، وسجل 6 أهداف وصنع 3.

المصدر: City Xtra