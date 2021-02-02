مانشستر يونايتد يزلزل ملعب "مسرح الأحلام" تحت أقدام لاعبي ساوثهامبتون

أمطر فريق مانشستر يونايتد شباك ضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل أهداف أصحاب الأرض "الشياطين الجمر" كل من اللاعبين، أرون وان بيساكا (18)، وماركوس راشفورد (25)، ويان بيدناريك (34 خطأ في مرماه)، وإدينسون كافاني (39)، وأنتوني مارسيال (69 و90)، وسكوت ماكتوميناي (72)، وبرنو فيرنانديز (88)، ودانيل جيمس (90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز الساحق، إلى 44 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT