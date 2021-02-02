رسميا.. ميلان يتعاقد مع موهبة هنغارية شابة

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الظهير الأيسر الهنغاري الشاب ميلوش كيركيز، خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الحساب الرسمي لميلان، على موقع "تويتر"، إن النادي تعاقد مع الهنغاري ميلوش كيركيز (17 عاما) بصفة دائمة من فريق "جيور تورنا أوزتالي".

وأوضح ميلان: "سيبدأ اللاعب مسيرته معنا في فريق الشباب".

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo, da ETO FC Gyor, le prestazioni sportive del calciatore ungherese Milos Kerkez 🔴⚫️#SempreMilan — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) February 2, 2021

وصرح دانيال كابوسي، وكيل كيركيز: "قال لنا النادي إنه يمكن اعتبار اللاعب في الفريق الأول، ليصبح احتياطيا لثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر".

وكان ميلان نجح خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، في التعاقد أيضا مع الكرواتي المخضرم ماريو ماندجوكيتش والفرنسي سواليهو ميتي، والإنجليزي فيكايو توموري.

المصدر: وكالات