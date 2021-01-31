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ثنائية إسبانية تقود تشيلسي لتحقيق فوزه الأول تحت قيادة توخيل

الرياضة

ثنائية إسبانية تقود تشيلسي لتحقيق فوزه الأول تحت قيادة توخيل
AFP
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تغلب تشيلسي على ضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل ثنائية "البلوز" الإسبانيان سيزار أزبيلكويتا وماركوس ألونسو في الدقيقتين 40 و84 على التوالي.

وهذا الفوز هو الأول لفريق تشيلسي تحت قيادة الألماني توماس توخيل، بعد التعادل سلبيا في الجولة الماضية مع وولفرهامبتون في المباراة الأولى بعد استلامه لمهامه التدريبية.

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وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيد إلى 33 نقطة صعد بها إلى المركز السابع، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 22 في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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