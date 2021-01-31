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شاهد.. مباراة تتعثر على ملعب "بركة مياه"

الرياضة

شاهد.. مباراة تتعثر على ملعب
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لم يكن بالأمر السهل بناء هجمة أو حتى دحرجة الكرة على أرض ملعب "باهجه شهير أوكولاري" الذي استضاف مواجهة ألانيا سبور بضيفه سيفاس سبور ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري التركي، السبت.

وتوقفت المباراة قبل أن يتم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الظروف الجوية غير المناسبة. وعجز اللاعبون عن تحقيق أي هجمة متكاملة على أرض الملعب التي غصت بمياه الأمطار، فكانت الكرة تعلق في عشب الميدان لتتوقف فجأة عن الحراك.

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وتوقفت المباراة بعد أن كانت تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف.

وبعد مضي الجولة الـ21 في الدوري التركي، يتصدر فنربخشة برصيد 45 نقطة، يليه بشيكتاش بوصافة الترتيب (44)، ويحل غلطة سراي  ثالثا برصيد (42).

المصدر:  eurosport.ru 

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