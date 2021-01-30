 
مباشر

النصر يتوج بكأس السوبر السعودي بثلاثية في شباك الهلال (فيديو)

الرياضة

النصر يتوج بكأس السوبر السعودي بثلاثية في شباك الهلال (فيديو)
SaudiSuperCup/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po5r

توج النصر بكأس السوبر السعودي لكرة القدم بعد فوزه على الهلال بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وحملت ثلاثية فريق النصر الملقب بـ"العالمي" توقيع كل من البرازيلي بيتروس ماثيوس والمغربي عبد الرزاق حمد الله وسامي خليل النجعي في الدقائق 61 و82 و90+2 على التوالي.

وهذا اللقب هو الـ45 في تاريخ النصر والثاني على التوالي في كأس السوبر السعودي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا