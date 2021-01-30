النصر يتوج بكأس السوبر السعودي بثلاثية في شباك الهلال (فيديو)

توج النصر بكأس السوبر السعودي لكرة القدم بعد فوزه على الهلال بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وحملت ثلاثية فريق النصر الملقب بـ"العالمي" توقيع كل من البرازيلي بيتروس ماثيوس والمغربي عبد الرزاق حمد الله وسامي خليل النجعي في الدقائق 61 و82 و90+2 على التوالي.

أجواء احتفالية كبيرة في ستاد الملك فهد الدولي بعد فوز #النصر بكأس بيرين للسوبر السعودي 🏆 pic.twitter.com/QCBW2aJZeo — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021

وهذا اللقب هو الـ45 في تاريخ النصر والثاني على التوالي في كأس السوبر السعودي.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتوج #النصر بكأس السوبر السعودي.#النصر_بطل_السوبرpic.twitter.com/57BIESYoZ2 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتوج فريق النصر بكأس السوبر السعودي 2021 بعد فوزه على فريق الهلال بنتيجة 3-0 pic.twitter.com/qLzd4511yg — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 30, 2021

فرررررررحة الأبطال 🤩 pic.twitter.com/nPUhK4fwai — كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 30, 2021

المصدر: RT