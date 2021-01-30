النصر يتوج بكأس السوبر السعودي بثلاثية في شباك الهلال (فيديو)
توج النصر بكأس السوبر السعودي لكرة القدم بعد فوزه على الهلال بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.
🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #الهلال 0 : 3 #النصر#الهلال_النصر— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021
بصوت المعلق 🎙 حماد العنزي pic.twitter.com/vYIo6jt2FW
وحملت ثلاثية فريق النصر الملقب بـ"العالمي" توقيع كل من البرازيلي بيتروس ماثيوس والمغربي عبد الرزاق حمد الله وسامي خليل النجعي في الدقائق 61 و82 و90+2 على التوالي.
أجواء احتفالية كبيرة في ستاد الملك فهد الدولي بعد فوز #النصر بكأس بيرين للسوبر السعودي 🏆 pic.twitter.com/QCBW2aJZeo— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021
وهذا اللقب هو الـ45 في تاريخ النصر والثاني على التوالي في كأس السوبر السعودي.
رسميييييًا 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 30, 2021
البطولة 45 تصـل 🤩💪#النصر_بطل_السوبر 🏆💛💛💛 pic.twitter.com/2sZGjva7Vn
سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتوج #النصر بكأس السوبر السعودي.#النصر_بطل_السوبرpic.twitter.com/57BIESYoZ2— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021
سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتوج فريق النصر بكأس السوبر السعودي 2021 بعد فوزه على فريق الهلال بنتيجة 3-0 pic.twitter.com/qLzd4511yg— وزارة الرياضة (@gsaksa) January 30, 2021
فرررررررحة الأبطال 🤩 pic.twitter.com/nPUhK4fwai— كأس بيرين للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) January 30, 2021
المصدر: RT