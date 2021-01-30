رسميا.. الشعراوي يعود إلى روما الإيطالي
أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم السبت، تعاقده مع الدولي الإيطالي ستيفان الشعراوي البالغ 28 عاما قادما من شنغهاي الصيني.
ورحل الشعراوي ذو الأصول المصرية عن روما في صيف 2019، لينضم إلى شنغهاي الصيني قبل أن يقرر العودة إلى روما بعد موسم ونصف في صفقة انتقال حر.
كابتن @OfficialEl92 عاد إليكم من جديد! 😉🤗#روماhttps://t.co/gNABIILLRg— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 30, 2021
وجاء في بيان روما: "يسر روما الإعلان عن عودة ستيفان الشعراوي للنادي".
وأضاف البيان: "عاد الدولي الإيطالي إلى الذئاب لفترة ثانية، بعد فترته الأولى الناجحة في العاصمة بين عامي 2016 و2019".
اليوم الأول 😍✅— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 30, 2021
التدريب الأول 🏃✅
هاكم أفضل صور ستيفان الشعراوي في #روما بعد عودته.. 📸
⬅️ https://t.co/KFXSrgn670pic.twitter.com/OHQfemJSrS
وخاض الشعراوي 139 مباراة بقميص روما سجل خلالها 40 هدفا.
😃😎✍️ pic.twitter.com/IDmMgN31PR— AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2021
وسيلعب الشعراوي مع روما بالقميص رقم 92.
المصدر: asroma.com