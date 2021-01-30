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رسميا.. الشعراوي يعود إلى روما الإيطالي

الرياضة

رسميا.. الشعراوي يعود إلى روما الإيطالي
asroma.com
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أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم السبت، تعاقده مع الدولي الإيطالي ستيفان الشعراوي البالغ 28 عاما قادما من شنغهاي الصيني.

ورحل الشعراوي ذو الأصول المصرية عن روما في صيف 2019، لينضم إلى شنغهاي الصيني قبل أن يقرر العودة إلى روما بعد موسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وجاء في بيان روما: "يسر روما الإعلان عن عودة ستيفان الشعراوي للنادي".

وأضاف البيان: "عاد الدولي الإيطالي إلى الذئاب لفترة ثانية، بعد فترته الأولى الناجحة في العاصمة بين عامي 2016 و2019".

وخاض الشعراوي 139 مباراة بقميص روما سجل خلالها 40 هدفا.

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وسيلعب الشعراوي مع روما بالقميص رقم 92.

المصدر: asroma.com

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