هالك يعود للدوري البرازيلي

قال نادي أتليتيكو مينيرو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، إنه ارتبط بعقد لمدة عامين مع المهاجم البرازيلي المخضرم هالك الليلة الماضية.

وجاء التعاقد الجديد بين الطرفين بعد أن ترك هالك البالغ 34 عاما نادي شنغهاي سيبج الصيني عقب خمسة أعوام أمضاها في صفوفه.

OFFICIAL: Atletico Mineiro have signed forward Hulk from Shanghai SIPG on a free transfer. pic.twitter.com/eIvSRSDhlh — Transfer News Central (@TransferNewsCen) January 30, 2021

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وسبق للمهاجم البرازيلي اللعب في صفوف منتخب بلاده وفي بورتو البرتغالي وسان بطرسبورغ الروسي كما لعب في اليابان.

وكان ضمن تشكيلة منتخب السامبا الفائزة بكأس القارات في 2013.

وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي يسعى مينيرو إلى الفوز بلقب الدوري البرازيلي بينما يحتل المركز الرابع بين فرق البطولة بفارق خمس نقاط عن المتصدر إنترناسيونال قبل آخر ست جولات من الموسم.

المصدر:"رويترز"