"هالك" الروسي في تحدي تحريك أكبر مروحية في العالم

سيسعى حامل الرقم القياسي في روسيا والعالم بالقوة القصوى، سيرغي أغادزانيان، الملقب بـ"هالك" لتحطيم رقم قياسي جديد في مايو، عندما سيسحب أكبر طائرة هليكوبتر، تزن أكثر من 30 طنا.

وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أنه سيتم تسجيل الرقم القياسي في اليوم المفتوح لشركة طائرات الهليكوبتر الروسية Russian Helicopters JSC في قرية توميلينو والذي يهدف إلى تمجيد قوة "الأسلحة الروسية".

وأوضح "هالك" الروسي في تصريحات للوكالة أنه سيحاول سحب مروحية النقل الثقيل السوفيتية والروسية الأسطورية من طراز Mi-26، وهي أكبر طائرة هليكوبتر للنقل في العالم، دون مساعدة الأجهزة الخاصة، المعدة لسحب هذه الأوزان كالسلم الأرضي، بل سيعتمد على الحبل فقط.

كما أنه سيرفع من مستوى التحدي إذ سيقوم بالتزامن مع عملية سحب المروحية، بنفخ وسادة تدفئة طبية سعة 3 لترات حتى تنفجر، كما فعل في محاولته السابقة، والتي حقق فيها رقما قياسيا عالميا.

في وقت سابق، تمكن سيرغي من سحب طائرة بومباردييه CRJ 200 التي تزن أكثر من 16 طنا، في مطار قازان الدولي في تتارستان، لمسافة 34.5 متر، في عملية استغرقت دقيقة ونصف الدقيقة، كما ترافق الأمر مع نفخه 3 وسادات تدفئة طبية قبل أن تنفجر واحدة منها.

المصدر: وكالة "نوفستي"



















