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شاهد.. ضربة الجسد تكسر "الشبح"

الرياضة

شاهد.. ضربة الجسد تكسر
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هزم المقاتل الكوري الجنوبي وون كوون، منافسه الصيني روي تشين الملقب بـ"الشبح" في النزال الذي جمعها ضمن دورة UNBREAKABLE II لمنظمة رياضة الكيك بوكسينغ One Championship، الجمعة.

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وانتهت المواجهة لمصلحة المقاتل الكوري الجنوبي بالفنون القتالية المختلطة عند الجولة الثالثة، عندما أطلق مجموعة من الضربات على  رأس خصمه بيده اليمنى لينهي الأمر بضربة خاطفة من يسراه.

وتسببت الضربة التي أصابت جسد تشين في سقوطه وسجل الحكم ضربة قاضية فنية قام بها المقاتل الكوري.

حقق كوون فوزه التاسع خلال مسيرته الفنية، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: RT

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