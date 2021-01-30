شاهد.. ضربة الجسد تكسر "الشبح"

هزم المقاتل الكوري الجنوبي وون كوون، منافسه الصيني روي تشين الملقب بـ"الشبح" في النزال الذي جمعها ضمن دورة UNBREAKABLE II لمنظمة رياضة الكيك بوكسينغ One Championship، الجمعة.

A body shot FINALLY busts “The Ghost,” giving Kwon Won Il 🇰🇷 the KO in Round 3! #ONEUnbreakable2#WeAreONE#ONEChampionship



How to watch ONE: UNBREAKABLE II 👉 https://t.co/qHSwRj5FuXpic.twitter.com/hSTbwKnkny — ONE Championship (@ONEChampionship) January 29, 2021

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وانتهت المواجهة لمصلحة المقاتل الكوري الجنوبي بالفنون القتالية المختلطة عند الجولة الثالثة، عندما أطلق مجموعة من الضربات على رأس خصمه بيده اليمنى لينهي الأمر بضربة خاطفة من يسراه.

وتسببت الضربة التي أصابت جسد تشين في سقوطه وسجل الحكم ضربة قاضية فنية قام بها المقاتل الكوري.

حقق كوون فوزه التاسع خلال مسيرته الفنية، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: RT