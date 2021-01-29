بالضربة القاضية.. مقاتل روسي "يطفئ الأنوار" على خصمه خلال 90 ثانية (فيديو)

تغلب المقاتل الروسي إيسايف بيبولات على منافسه الصربي ميخائيل كيتسويفيتش بالضربة القاضية في النزال الذي جمعها ضمن دورة UNBREAKABLE II لمنظمة رياضة الكيك بوكسينغ One Championship.

وحسم المقاتل الروسي البالغ 26 عاما النزال لمصلحته خلال 90 ثانية فقط بعد أن وجه لمنافسه ضربة قاضية بيمناه أسقطته على أرضية الحلبة مغشيا عليه.

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المصدر: RT