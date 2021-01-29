بالضربة القاضية.. مقاتل روسي "يطفئ الأنوار" على خصمه خلال 90 ثانية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnxv
تغلب المقاتل الروسي إيسايف بيبولات على منافسه الصربي ميخائيل كيتسويفيتش بالضربة القاضية في النزال الذي جمعها ضمن دورة UNBREAKABLE II لمنظمة رياضة الكيك بوكسينغ One Championship.
وحسم المقاتل الروسي البالغ 26 عاما النزال لمصلحته خلال 90 ثانية فقط بعد أن وجه لمنافسه ضربة قاضية بيمناه أسقطته على أرضية الحلبة مغشيا عليه.
Beybulat Isaev 🇷🇺 BOMBS Mihajlo Kecojevic in under 90 SECONDS! #ONEUnbreakable2#WeAreONE#ONEChampionship— ONE Championship (@ONEChampionship) January 29, 2021
How to watch ONE: UNBREAKABLE II 👉 https://t.co/qHSwRj5FuXpic.twitter.com/Vq619bmnR5
المصدر: RT