الكشف عن نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا
أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة ضد غرناطة، فيما سيصطدم ألميريا بنظيره إشبيلية.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
- غرناطة ضد برشلونة
- ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو
- ليفانتي ضد فياريال
- ألميريا ضد إشبيلية
🔴 EN DIRECTO | Sorteo de los cuartos de final de la #CopaDelRey.— RFEF (@rfef) January 29, 2021
🙌🏻 ¡¡YA TENEMOS DIBUJADAS LAS ELIMINATORIAS!!
🆚 @GranadaCdeF - @FCBarcelona_es
🆚 @RealBetis - @AthleticClub
🆚 @LevanteUD - @VillarrealCF
🆚 @U_D_Almeria - @SevillaFC#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/yU15mxggy9
وضمت القرعة، 7 أندية من دوري الدرجة الأولى "الليغا" وهي إشبيلية، فياريال، أتلتيك بيلباو، برشلونة، ريال بيتيس، ليفانتي وغرناطة، فيما تواجد ألميريا من دوري الدرجة الثانية.
🔴 EN DIRECTO | ¡¡Estos son LOS EMPAREJAMIENTOS de los cuartos de final de la #CopaDelRey!!— RFEF (@rfef) January 29, 2021
⚽ La eliminatoria, a partido único, se celebrará los días 2, 3 y 4 de febrero.
🍀 ¡¡Mucha suerte a todos!!#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/6JuYV6KGwQ
وستقام مواجهات الدور ربع النهائي من جولة واحدة بين 2 و4 فبراير المقبل، حيث ستقام المباريات على ملاعب الأندية التي تم اختيارها أولا في القرعة.
ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي في 9 و10 فبراير، والإياب في 2 و3 مارس، على أن تقام المباراة النهائية في الـ18 من أبريل المقبل على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.
المصدر: mundodeportivo.com