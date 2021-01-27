برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي كأس إسبانيا بفوز شاق على رايو فاليكانو (فيديو)
قلب برشلونة تأخره بهدف أمام مضيفه رايو فاليكانو إلى فوز صعب وثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ63 عن طريق فيران توريس، قبل أن يقلب برشلونة الطاولة رأسا على عقب ويسجل هدفين متتاليين بتوقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقتين 69 و80 على الترتيب.
الهدف الاول على برشلونه#برشلونه_رايو_فاليكانوpic.twitter.com/jLHKMhcwq6— k. (@k_abomishal) January 27, 2021
تعادل برشلونه ١/١#برشلونه_رايو_فاليكانوpic.twitter.com/g21FCeqjFH— k. (@k_abomishal) January 27, 2021
#برشلونة_رايو_فاليكانوَ— المستشار (@Aboanas9S) January 27, 2021
دي يونج يسجل هدف التقدم د80 pic.twitter.com/DVeFLL7idc
المصدر: RT