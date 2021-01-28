بينهم عربي.. "الفيفا" يعتمد 4 مرشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على اعتماد أربعة مرشحين لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلفا للملغاشي أحمد أحمد الذي رحل عن المنصب على خلفية قضايا فساد.

وبعد الخضوع لفحوص إضافية، منحت لجنة المراجعة في "الفيفا" الضوء الأخضر لولد يحيى والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي لينضما إلى السنغالي أوجوستين سنجور والعاجي جاك أنوما.

الفيفا يعطي الضوء الأخضر لأربعة مرشحين في انتخابات الاتحاد الافريقي من بينهم الموريتاني أحمد ولد يحيى https://t.co/yC7C3kTRsxpic.twitter.com/fGtYy7wrjb — مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) January 27, 2021

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ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 12 مارس المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

وكتب ولد يحيى عبر حسابه في "تويتر": "سعيد للإعلان عن اعتماد ترشحي لرئاسة كاف ومنصب نائب رئيس الفيفا من قبل لجنة المراقبة في فيفا".

وكانت لجنة الحوكمة في الاتحاد الإفريقي قد أعلنت في 6 يناير الماضي أن ترشيح الموريتاني والجنوب إفريقي كانا بحاجة لدراسة إضافية.

واستبعد الرئيس الملغاشي أحمد أحمد من التقدم لولاية ثانية بعد إيقافه من قبل "الفيفا" لخمس سنوات عن كل الأنشطة الكروية بسبب قضايا فساد في 23 نوفمبر الماضي، وذلك برغم استئنافه القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

المصدر: arabia.as.com