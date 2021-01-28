أربعة لاعبين عرب في تشكيلة إفريقيا المثالية في العقد الأخير
أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS" اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية في القارة السمراء للعقد الأخير عن الفترة بين عامي 2011 و2020.
فريق الـIFFHS الرجالي - الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - للعقد 2011-2020— IFFHS (@iffhs_media) January 28, 2021
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://t.co/PQbxKxTaBi#ايفس_أخبار#جوائز#تاريخ#كأس#إحصائيات#العالم#فائزين#لاعب#العالمية#الافضل#ايفسpic.twitter.com/4niL0kk4Lc
وجاءت التشكيلة التي وضعت ضمن طريقة (4-3-3) كالتالي:
- في حراسة المرمى: النيجيري فينسينت إنياما
- في خط الدفاع: المصري أحمد فتحي، المغربي مهدي بنعطية، السنغالي خاليدو كوليبالي والإيفواري إيريك بايلي.
- في خط الوسط: الإيفواري يايا توري، الغاني أندريه أيو والجزائري رياض محرز.
- في خط الهجوم: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميونغ.
المصدر: iffhs.com