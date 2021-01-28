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أربعة لاعبين عرب في تشكيلة إفريقيا المثالية في العقد الأخير

الرياضة

أربعة لاعبين عرب في تشكيلة إفريقيا المثالية في العقد الأخير
Globallookpress
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أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS" اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية في القارة السمراء للعقد الأخير عن الفترة بين عامي 2011 و2020.

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الكشف عن التشكيلة المثالية في العقد الأخير
الكشف عن التشكيلة المثالية في العقد الأخير

وجاءت التشكيلة التي وضعت ضمن طريقة (4-3-3) كالتالي:

- في حراسة المرمى: النيجيري فينسينت إنياما

- في خط الدفاع: المصري أحمد فتحي، المغربي مهدي بنعطية، السنغالي خاليدو كوليبالي والإيفواري إيريك بايلي.

- في خط الوسط: الإيفواري يايا توري، الغاني أندريه أيو والجزائري رياض محرز.

- في خط الهجوم: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميونغ.

المصدر: iffhs.com

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