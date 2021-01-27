سخرية وشتائم.. ماذا حدث بين زلاتان ولوكاكو في ديربي الغضب (فيديو)

شهدت نهاية الشوط الأول من ديربي الغضب بين إنتر وغريمه ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا، مشادة كلامية بين البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم النيراتزوري وزلاتان إبراهيموفيتش نجم الروسونيري.

واشتبك اللاعبان إثر مخالفة ارتكبها أحد مدافعي نادي ميلان على البلجيكي، ليتدخل زلاتان دفاعا عن زميله.

وكان من الممكن رؤية الثنائي وسماعهما على شاشات التلفزيون وهما يتبادلان الإهانات بسبب فراغ ملعب سان سيرو، حيث اضطر زملاء لوكاكو للتدخل وتهدئته أثناء محاولته مواجهة المهاجم السويدي.

ليقرر حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء في وجه كل من زملاء الأمس المهاجمين الذين سبق لهما اللعب في مانشستر يونايتد موسم 2017-18.

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

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ووفقا لبعض التقارير الصحفية، فإن السبب وراء غضب لوكاكو هو قيام إبرا باستفزازه قائلا:"عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو".

لكن المشاحنة بينهما استمرت في النفق الخاص للاعبين بعد انتهاء الشوط الأول، حيث عاد لوكاكو غاضبا مرة أخرى تجاه زلاتان وقام بتوجيه عبارات وإهانات غير لائقة تخص زوجته.

وتعرض زلاتان للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بسبب واقعة أخرى، ليكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين بعد الدقيقة الـ59، حيث كان متقدما بهدف سجله إبراهيموفيتش، قبل أن يقلب إنتر الطاولة على غريمه ويفوز 2-1.

وقال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إن فريقه "دفع الثمن'' بطاقة إبراهيموفيتش الحمراء، لكنه قال إن المهاجم السويدي اعتذر منذ ذلك الحين لزملائه عن الطرد.

المصدر: espn