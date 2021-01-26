بالفيديو.. حكم "ديربي الغضب" يخرج مصابا

شهدت المباراة التي جمعت إنتر وجاره ميلان يوم الثلاثاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، إصابة حكم الساحة الرئيسي باولو فاليري ومغادرته أرضية الملعب.

Cambio de árbitro...



Se lesionó Paolo Valeri y el cuarto oficial tomó su lugar. pic.twitter.com/EnRVnFMDrv — Parlay-Master (@JuanJessGarcaS2) January 26, 2021

وعانى حكم الساحة من إصابة في فخذه الأيسر، أوقف على إثرها اللقاء لتلقي العلاج في الدقيقة الـ73، لتتوقف المباراة أكثر من 5 دقائق.

التبديل الثاني لأنتر ميلان



خروج ⬅️ حكم الساحه

دخول ➡️ الحكم الرابع #ميلان_انترpic.twitter.com/zBkHibNY0Z — صالح العنزي 🧡🏁 (@S7Alenze) January 26, 2021

ولم يستطع فاليري استكمال المباراة، ليغادر الملعب ويسلم مهمة حكم الساحة، للحكم الرابع دانيلي شيفي، فيما استلم هو مهام الحكم الرابع.

Nietypowa zmiana w meczu #InterMilan 🤔 Sędzia Paolo Valeri doznał kontuzji i gwizdek przejmuje arbiter techniczny 🚑



Ostatnie (❓) 🔟 minut gry. Transmisja w #tvpsport i online ▶ https://t.co/MS8xhlFzy8



Komentarze pod #⃣ 👉 #ciaoitalia 👈 pic.twitter.com/w2Xd95aMlt — TVP SPORT (@sport_tvppl) January 26, 2021

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يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة 2-1 لمصلحة إنتر الذي سيواجه في قبل نهائي المسابقة الفائز من مباراة يوفنتوس وضيفه سبال المقررة الأربعاء.

المصدر: RT