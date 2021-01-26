بالفيديو.. حكم "ديربي الغضب" يخرج مصابا
شهدت المباراة التي جمعت إنتر وجاره ميلان يوم الثلاثاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، إصابة حكم الساحة الرئيسي باولو فاليري ومغادرته أرضية الملعب.
Cambio de árbitro...— Parlay-Master (@JuanJessGarcaS2) January 26, 2021
Se lesionó Paolo Valeri y el cuarto oficial tomó su lugar. pic.twitter.com/EnRVnFMDrv
وعانى حكم الساحة من إصابة في فخذه الأيسر، أوقف على إثرها اللقاء لتلقي العلاج في الدقيقة الـ73، لتتوقف المباراة أكثر من 5 دقائق.
التبديل الثاني لأنتر ميلان— صالح العنزي 🧡🏁 (@S7Alenze) January 26, 2021
خروج ⬅️ حكم الساحه
دخول ➡️ الحكم الرابع #ميلان_انترpic.twitter.com/zBkHibNY0Z
ولم يستطع فاليري استكمال المباراة، ليغادر الملعب ويسلم مهمة حكم الساحة، للحكم الرابع دانيلي شيفي، فيما استلم هو مهام الحكم الرابع.
Nietypowa zmiana w meczu #InterMilan 🤔 Sędzia Paolo Valeri doznał kontuzji i gwizdek przejmuje arbiter techniczny 🚑— TVP SPORT (@sport_tvppl) January 26, 2021
Ostatnie (❓) 🔟 minut gry. Transmisja w #tvpsport i online ▶ https://t.co/MS8xhlFzy8
Komentarze pod #⃣ 👉 #ciaoitalia 👈 pic.twitter.com/w2Xd95aMlt
يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة 2-1 لمصلحة إنتر الذي سيواجه في قبل نهائي المسابقة الفائز من مباراة يوفنتوس وضيفه سبال المقررة الأربعاء.
المصدر: RT