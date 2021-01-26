 
مباشر
عاجل
مندوب إيران في الأمم المتحدة: نحتفظ بحقنا في الرد على التهديدات الإسرائيلية

بالفيديو.. حكم "ديربي الغضب" يخرج مصابا

الرياضة

بالفيديو.. حكم
Globallookpress www.imagephotoagency.it via www.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn5r

شهدت المباراة التي جمعت إنتر وجاره ميلان يوم الثلاثاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، إصابة حكم الساحة الرئيسي باولو فاليري ومغادرته أرضية الملعب.

وعانى حكم الساحة من إصابة في فخذه الأيسر، أوقف على إثرها اللقاء لتلقي العلاج في الدقيقة الـ73، لتتوقف المباراة أكثر من 5 دقائق.

ولم يستطع فاليري استكمال المباراة، ليغادر الملعب ويسلم مهمة حكم الساحة، للحكم الرابع دانيلي شيفي، فيما استلم هو مهام الحكم الرابع.

إقرأ المزيد
إنتر يقلب الطاولة على ميلان في
إنتر يقلب الطاولة على ميلان في "ديربي الغضب" (فيديو)

يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة 2-1 لمصلحة إنتر الذي سيواجه في قبل نهائي المسابقة الفائز من مباراة يوفنتوس وضيفه سبال المقررة الأربعاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا