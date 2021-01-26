مواجهات مثيرة في ربع نهائي مونديال اليد

انتهت منافسات الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حتى الأحد المقبل، لتكتمل أضلاع الدور ربع النهائي للمسابقة.

وستقام مواجهات الدور المقبل غدا الأربعاء، والتي ستشهد مواجهات نارية:

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مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة)



السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة)



إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية الجديدة)



فرنسا × هنغاريا (صالة برج العرب بالإسكندرية)



ويلتقي الفائز من مواجهة مصر أمام الدنمارك مع الفائز من مباراة إسبانيا والنرويج، بالمقابل يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع المتأهل من لقاء فرنسا وهنغاريا.

المصدر: handballegypt2021.com