بالفيديو.. حبيب يرغب بالعودة إلى الرياضة من بوابة ملاعب كرة القدم

أعلن بطل الفنون القتالية المعتزل الروسي حبيب نور محمدوف استعداده لتلقي عروض للمشاركة لأول مرة كلاعب كرة قدم.

ونشر حبيب مقطعا مصورا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" ظهر فيه وهو يقوم بتمرين الجري وسط الرمال، وعلق عليه قائلا:"أستعد لبداية مشواري مع كرة القدم، أنا لاعب حر ومستعد لقبول العروض".

وأعلن نور محمدوف البالغ 32 عاما اعتزاله من رياضة الفنون القتالية المختلطة، في 24 أكتوبر 2020 بعد فوزه في نزال ضد الأمريكي جاستن غايجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، كجزء من بطولة UFC 254، بعد تحقيقه 29 انتصارا، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: instagram/khabib_nurmagomedov