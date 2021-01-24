برشلونة يعود من إلتش بثلاث نقاط

أنجز فريق برشلونة مهمته أمام مضيفه إلتشي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على هدفي الفريق الكتالوني كل من اللاعبين، الهولندي فرينكي دي يونغ، وريكي بويج، في الدقيقتين (39 و89) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" بمدينة إلتش.

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ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز، إلى 37 نقطة حصدها من 19 مباراة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة، ويقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

المصدر: RT