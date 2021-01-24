سواريز يروض "الخفافيش" ويعادل رقم النصيري

حول فريق أتلتيكو مدريد تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه فالنسيا (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ الصربي أوروش راتشيتش لاعب خط وسط فالنسيا، أصحاب الأرض بهدف سريع، سجله في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.

إقرأ المزيد

لكن رد أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" جاء قاسيا على فريق "الخفافيش" بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، عبر كل من المهاجمين، البرتغالي جواو فيليكس، والأوروغوياني لويس سواريز، الأرجنتيني أنخيل كوريا، في الدقائق (23، 54، و72) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

ورفع سواريز رصيده إلى 12 هدفا ويتقاسم صدارة هدافي الليغا، مع المهاجم المغربي المتألق يوسف النصيري، الذي قاد فريقه إشبيلية إلى الفوز على ضيفه قاديش (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، وهي الثانية له بقميص الفريق الأندلسي.

بدوره رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 47 نقطة حصدها من 18 مباراة، ويتربع على عرش صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه جاره ريال مدريد، الذي لعب 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT