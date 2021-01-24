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كرة اليد.. مصر تنتظر هدية من روسيا (فيديو)

الرياضة

كرة اليد.. مصر تنتظر هدية من روسيا (فيديو)
twitter/Egypt2021
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بلغ المنتخب المصري الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا على أرضه، عقب تعادله مع نظيره السلوفيني (25-25)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد.

وتصدر منتخب "الفراعنة" قائمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وتأهل رسميا إلى دور الثمانية الكبار.

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وينتظر منتخب مصر هدية من نظيره الروسي من خلال الفوز على السويد، مساء اليوم الأحد أيضا، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة، لكي يتجنب منتخب "الفراعنة" مواجهة منتخب الدنمارك، حامل اللقب ومتصدر المجموعة الثانية، في الدور ربع النهائي.

ويحتل منتخب السويد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويليه نظيره الروسي في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط لكل منهما، قبل مباراتهما.

المصدر: وكالات 

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