حبيب يعلق على خسارة ماكغريغور بالضربة القاضية أمام بوارييه

تفاعل البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، مع خسارة غريمه الإيرلندي كونور ماكغريغور، أمام متحديه لأمريكي داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أبوظبي.

وتمكن بوارييه، من إنهاء النزال في الجولة الثانية، بعدما وجه سلسلة من اللكمات على مستوى الوجه لماكغريغور، الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ويوقف الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي بالضربة القاضية.

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وفي تعليقه على خسارة ماكغريغور، كتب حبيب، حامل حزام الوزن الخفيف في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، على حسابه في "تويتر": "هذا ما يحدث عندما تغير فريقك، وتترك الشريك الذي جعلك بطلا، وتتجادل مع الأطفال الصغار، بعيدا عن الواقع".

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021

يذكر أن حبيب، كان قد تغلب على ماكغريغور في نزال شهير بينهما في العام 2018، وتغلب كذلك على بوارييه في 2019.

المصدر: championat.com