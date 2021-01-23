شاهد.. ريال مدريد يفسد احتفال ألافيس بالمئوية

خرج فريق ريال مدريد بفوز عريض من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، في الدقيقة 15 بتسديدة رأسية.

#Liga 🇪🇸 - Le Real Madrid déroule grâce à ses leaders !



👉 A la pause, tout va pour le mieux pour le Real Madrid qui mène (0-3) face à Alaves. Un jeu madrilène retrouvé et illustré par les buts de Casemiro, Benzema et Hazard. pic.twitter.com/oUbGOaTaoz — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 23, 2021

وضاعف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النيتجة، بحلول الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعزز النجم البلجيكي إيدين هازارد تقدم "الميرينغي" بإحرازه الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة رائعة من زميله الألماني توني كروس، روضها بمهارة وسددها في الشباك.

وسجل المهاجم خوسي لويس سامارتين ماتو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 59 بتسديدة رأسية.

#الدوري_الاسباني



الافيس 1 : 3 ريال مدريد ، خوسيلو



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وعاد كريم بنزيما ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، في الدقيقة 70 من زمن اللقاء على ملعب "مينديزوروزا" بمدينة فيتوريا.

#الدوري_الاسباني



الافيس 1 : 4 ريال مدريد ، بنزيما



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ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة حصدها من 19 مباراة، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط خلف جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراتين أقل.

بينما تجمد رصيد ديبارتيفو ألافيس، الذي يحتفل اليوم بالذكرى المئوية لتأسيسه، عند 18 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة، والمؤجلة من جولات سابقة.

المصدر: RT