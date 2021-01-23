شاهد.. ريال مدريد يفسد احتفال ألافيس بالمئوية
خرج فريق ريال مدريد بفوز عريض من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، في الدقيقة 15 بتسديدة رأسية.
#Liga 🇪🇸 - Le Real Madrid déroule grâce à ses leaders !— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 23, 2021
👉 A la pause, tout va pour le mieux pour le Real Madrid qui mène (0-3) face à Alaves. Un jeu madrilène retrouvé et illustré par les buts de Casemiro, Benzema et Hazard. pic.twitter.com/oUbGOaTaoz
وضاعف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما النيتجة، بحلول الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
Big Benz Banger #RealMadrid#benzemapic.twitter.com/ACkAKolHbQ— Ardi (@Brfutbolgames) January 23, 2021
وعزز النجم البلجيكي إيدين هازارد تقدم "الميرينغي" بإحرازه الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة رائعة من زميله الألماني توني كروس، روضها بمهارة وسددها في الشباك.
Hazaaaaaaard 3-0 halftime #RealMadrid#Hazardpic.twitter.com/5Kfijvb3SD— Ardi (@Brfutbolgames) January 23, 2021
وسجل المهاجم خوسي لويس سامارتين ماتو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 59 بتسديدة رأسية.
#الدوري_الاسباني— أهداف اليوم (@Todays_goals1) January 23, 2021
الافيس 1 : 3 ريال مدريد ، خوسيلو
تابع الحساب الأساسي على توتير
@theeaglesport1
حساب التلغرامhttps://t.co/AvReqpsRxI
حساب السناب شاتhttps://t.co/xGU5dp88Qu
حساب التيك توكhttps://t.co/OdIvP57pwnpic.twitter.com/lo8staSS2E
وعاد كريم بنزيما ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، في الدقيقة 70 من زمن اللقاء على ملعب "مينديزوروزا" بمدينة فيتوريا.
#الدوري_الاسباني— أهداف اليوم (@Todays_goals1) January 23, 2021
الافيس 1 : 4 ريال مدريد ، بنزيما
تابع الحساب الأساسي على توتير
@theeaglesport1
حساب التلغرامhttps://t.co/AvReqpsRxI
حساب السناب شاتhttps://t.co/xGU5dp88Qu
حساب التيك توكhttps://t.co/OdIvP57pwnpic.twitter.com/XMJEn42w2b
ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة حصدها من 19 مباراة، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط خلف جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراتين أقل.
بينما تجمد رصيد ديبارتيفو ألافيس، الذي يحتفل اليوم بالذكرى المئوية لتأسيسه، عند 18 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة، والمؤجلة من جولات سابقة.
المصدر: RT