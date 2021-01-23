لاعب الشرطة يتعرض لإصابة خطيرة في ديربي العراق (فيديو)

تعرض أحمد جلال، لإصابة مروعة خلال المباراة التي جمعت فريقه الشرطة أمام القوة الجوية، أمس الجمعة، في قمة الأسبوع الـ15 من الدوري العراقي لكرة القدم.

وجاءت الإصابة بعد هجمة مرتدة لنادي الشرطة، قادها أحمد جلال، الذي توغل داخل منطقة جزاء فريق القوة الجوية، وبعد لعبه لكرة عرضية، تدخل عليه بقوة المدافع أحمد إبراهيم، ما تسبب بسقوطه وتعرضه لإصابة بليغة.

ورصدت كاميرا المباراة أحمد جلال وهو يتألم، مع وجود كسر واضح في ساقه اليسرى.

وبدا التأثر واضحا على لاعبي الفريقين والجهاز الطبي والإداري بعد تعرض أحمد جلال للإصابة، الذي نقل على وجه السرعة على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: RT