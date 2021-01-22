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مصر تهزم بيلاروس بعد جارتها روسيا (فيديو)

الرياضة

مصر تهزم بيلاروس بعد جارتها روسيا (فيديو)
twitter/Egypt2021
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اكتسح المنتخب المصري نظيره البيلاروسي (35-26)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر.

وتقدم منتخب "الفراعنة" بفارق 7 أهداف في الشوط الأول، بنتيجة (21-14)، ووسع الفارق في الشوط الثاني ليفوز بفارق 9 أهداف، بواقع (35-26)، في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

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وحقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي في هذا الدور بعد الأول على روسيا، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، مع نظيره السويدي، ويليهما منتخبا روسيا وسلوفينا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

 بينما توقف رصيد بيلاروس عند نقطتين ويحتل المرتبة الخامسة قبل الأخيرة، ومن ثم مقدونيا الشمالية في المركز الأخير من دون رصيد.

المصدر: وكالات 

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