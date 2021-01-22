ماكغريغور سيحصل على أموال أكثر من حبيب في أبو ظبي

كشف موقع "The Independent" عن المقابل المادي الذي سيتقاضاه النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، ومتحديه الأمريكي داستن بوارييه مقابل خوض نزالهما، يوم 23 يناير2021، في أبوظبي.

وسيحصل ماكغريغور، بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين سابقا، وفقا لـ"The Independent"، على 5 ملايين دولار لقاء خوض النزال، إضافة إلى نسبة من عائدات حقوق البث التلفزيوني المدفوع الثمن.

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بينما سيتقاضى منافسه داستن بوارييه مليون يورو لمشاركته في المواجهة، إضافة إلى نسبة من عائدات حقوق البث التلفزيوني المدفوع الثمن أيضا.

وعلى سبيل المقارنة، فقد حصل البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، على نحو 6 ملايين دولار فقط في المجموع، بعد تغلبه على متحديه الأمريكي، جاستن غايتجي، في النزال الرئيسي لدورة UFC 254 للفنون القتالية المختلطة، يوم 24 أكتوبر 2020.

ووفقا لموقع "sport-express" فقد حصل حبيب على 3 ملايين دولار فقط من اتحاد "UFC"، إضافة إلى 90 ألف دولار لمشاركته في النزال وإجباره منافسه على الاستسلام، إضافة لثلاثة ملايين أخرى متوقعة من حقوقه في البث التلفزيوني.

بينما اكتفى غايتجي بـ600 ألف دولار، إضافة إلى 30 ألف دولار لمشاركته في النزال، ونسبة مئوية من مبيع حقوق البث التلفزيوني.

المصدر: وكالات