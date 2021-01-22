الحكم على مقاتل بالسجن لعامين بسبب منعه التحرش بفتاتين

فرضت محكمة في موسكو عقوبة السجن لمدة عامين بحق مكسيم شيرباكوف، مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA"، على خلفية شجار نشب في متجر عام 2019، وذلك وفقا لموقع قناة "REN" الروسية.

وقال شيرباكوف الملقب بـ"الفأس" عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، حينها، إنه دافع عن فتاتين تعرضتا للتحرش من قبل شخصين.

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وأشار المصدر إلى أن محكمة منطقة "خاموفنيتشيسكي" في موسكو، أدانت المقاتل بتهمة التسبب عمدا في إلحاق ضرر بصحة المعتدى عليه، وحكمت على الرياضي بالسجن لمدة عامين.

وأفاد ممثل المقاتل الروسي بأنه سيستأنف قرار المحكمة.

يذكر أن مكسيم شيرباكوف خاض 5 مواجهات ضمن بطولات الفنون القتالية المختلطة "MMA"، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، حقق فيها انتصارا واحدا مقابل 4 هزائم، وخاض آخر نزال له في ديسمبر 2019، بعد ستة أشهر من "الواقعة".

المصدر: "sport-express.ru"