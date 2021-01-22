 
مباشر

الحكم على مقاتل بالسجن لعامين بسبب منعه التحرش بفتاتين

الرياضة

الحكم على مقاتل بالسجن لعامين بسبب منعه التحرش بفتاتين
instagram/topor.makc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pm7o

فرضت محكمة في موسكو عقوبة السجن لمدة عامين بحق مكسيم شيرباكوف، مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA"، على خلفية شجار نشب في متجر عام 2019، وذلك وفقا لموقع قناة "REN" الروسية.

وقال شيرباكوف الملقب بـ"الفأس" عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، حينها، إنه دافع عن فتاتين تعرضتا للتحرش من قبل شخصين.

إقرأ المزيد
ماكغريغور سيحصل على أموال أكثر من حبيب في أبو ظبي
ماكغريغور سيحصل على أموال أكثر من حبيب في أبو ظبي

وأشار المصدر إلى أن محكمة منطقة "خاموفنيتشيسكي" في موسكو، أدانت المقاتل بتهمة التسبب عمدا في إلحاق ضرر بصحة المعتدى عليه، وحكمت على الرياضي بالسجن لمدة عامين.

وأفاد ممثل المقاتل الروسي بأنه سيستأنف قرار المحكمة.

يذكر أن مكسيم شيرباكوف خاض 5 مواجهات ضمن بطولات الفنون القتالية المختلطة "MMA"، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، حقق فيها انتصارا واحدا مقابل 4 هزائم، وخاض آخر نزال له في ديسمبر 2019، بعد ستة أشهر من "الواقعة".

المصدر: "sport-express.ru"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا