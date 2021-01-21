 
مباشر

نجوم ليفربول يتلقون صفعة قوية في معقلهم (فيديو)

الرياضة

نجوم ليفربول يتلقون صفعة قوية في معقلهم (فيديو)
Reuters /PETER POWELL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plzh

مني فريق ليفربول بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه بيرنلي (0-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق بيرنلي بالفضل في انتصاره لمهاجمه آشلي بارنس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء على ملعب "أنفيلد". 

إقرأ المزيد
ليفربول يبدأ مواجهة بيرنلي من دون صلاح
ليفربول يبدأ مواجهة بيرنلي من دون صلاح

وهذه الهزيمة الأولى لفريق ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، على أرضه بعد 68 مباراة، وذلك منذ أبريل 2017 عندما خسر أمام تشيلسي في "أنفيلد".

وتوقف رصيد ليفربول، الذي تعرض لهزيمتين في آخر 5 مباريات مقابل 3 تعادلات، عند 34 نقطة، ويحتل المركز الرابع حتى الآن، في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما رفع بيرنلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 19 نقطة حصدها من 18 مباراة، وتقدم إلى المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا