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ليفربول يبدأ مواجهة بيرنلي من دون صلاح

الرياضة

ليفربول يبدأ مواجهة بيرنلي من دون صلاح
Reuters
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يحتضن ملعب "أنفيلد" مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، مباراة ليفربول وضيفه بيرنلي، التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب النجم المصري محمد صلاح، عن التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، التي اختارها المدرب الألماني يورغن كلوب، إضافة إلى غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية "الريدز" لمواجهة ضيفه بيرنلي:

ليفربول: أليسون، أرنولد، فابينيو، ماتيب، روبرتسون، تياغو ألكانترا، فينالدوم، تشامبرلين، شاكيري، ماني، أوريجي. 

بينما سيعتمد الإنجليزي شين ديتش، المدير الفني لفريق بيرنلي، على التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه ليفربول: بوب، لوتون، تاركوفسكي، بن مي، تايلور، ماكنيل، براونهيل، ويستوود، برادي، وود، بارنز.

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المصدر: "twitter/LFC" 

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