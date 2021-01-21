عمر نورمحمدوف ابن عم حبيب يفوز في أول نزال له في "UFC".. فيديو

استهل المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف مشواره في اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بالفوز على منافسه الكازاخستاني سيرغي موروزوف.

وتمكن عمر ابن عم حبيب نورمحمدوف بطل "UFC" المعتزل، وتحت إشرافه، من الفوز على المقاتل الكازاخي بحركة الخنق في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما، في جزيرة "القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC Fight Night".

"It's history, I'm very happy!"



"It's easier for me as I can follow Khabib's path."



Umar Nurmagomedov promises there's more to come after an impressive UFC debut.



Cousin Khabib on translator duties 😂#UFCFightIslandpic.twitter.com/VHVVvuDSOC — UFC on BT Sport (@btsportufc) January 20, 2021

ووقع عمر نورمحمدوف (25 عاما) عقدا مع اتحاد "UFC"، بعد أن حقق 12 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

كما خاض سيرغي موروزوف (31 عاما) أول نزال له تحت رعاية اتحاد "UFC"، بعد أن حقق 16 انتصارا مقابل 4 هزائم.

المصدر: "sportbox.ru"