قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ كرة القدم.. لاعب واحد يهدد عرش رونالدو

انفرد كريستيانو رونالدو، بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف عبر التاريخ، بعدما أحرز مؤخرا هدفا في مباراة فريقه يوفنتوس ضد نابولي 2-0 في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ورفع النجم البرتغالي عدد أهدافه إلى 760 هدفا في جميع المباريات الرسمية التي خاضها مع الأندية التي دافع عن ألوانها (لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس) ومع منتخب بلاده البرتغال.

وتربع رونالدو بذلك على عرش قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم في المباريات الرسمية، بعدما فض شراكته مع اللاعب النمساوي-التشيكي، جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته، وكان يتقاسم مع "الدون" لقب أفضل هداف في التاريخ.

وعلى الرغم من أن أقرب ثلاثة لاعبين من رونالدو في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم، لم يعد بمقدورهم زيادة غلتهم التهديفية بحكم اعتزالهم اللعبة، وهم بيكان (759 هدفا)، والبرازيلي بيليه (757 هدفا)، ومواطنه روماريو (743 هدفا)، فإن بقاء "الدون" على عرش هذه القائمة قد لا يدوم طويلا.

فصاحب المركز الخامس في القائمة، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي برشلونة ويملك في رصيده 719 هدفا، قادر على اللحاق برونالدو وتحطيم رقمه القياسي.

ويصغر ميسي (33 عاما) غريمه رونالدو بأكثر من عامين، وهو ما يدركه الأخير وسيكثف جهوده للاستمرار أطول وقت ممكن في الملاعب حتى يسجل أكبر عدد من الأهداف التي تجعله أعظم هدافي العالم بلا منازع.

760 - Cristiano Ronaldo

759 - Josef Bican

757 - Pele

743 - Romario

719 - Lionel Messi



The record-breaking goal for CR7! 📈 pic.twitter.com/kivED5nB10 — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 20, 2021

وفيما يلي قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ كرة القدم:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (760 هدفا)

2- التشيكي جوزيف بيكان (759 هدفا)

3- البرازيلي بيليه (757 هدفا)

4- البرازيلي روماريو (743 هدفا)

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (719 هدفا).

المصدر: BT Sport