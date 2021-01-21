زيدان: الخروج من الكأس مؤلم.. ولا أعرف مصيري

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن استيائه من الهزيمة أمام "ألكويانو" فريق الدرجة الثالثة (1-2)، والخروج من دور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الحقيقة نحن حاولنا، حصلنا على فرص لتسجيل الهدف الثاني، لكن فشلنا، نحن في لحظة صعبة، كان علينا أن نفعل شيئا آخر لكننا حاولنا".

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وأضاف: "أعتقد أن هذه مسؤوليتي كمدرب، وهذه هي كرة القدم، يجب أن تستغل الفرص، لكن الكرة لم ترغب في الدخول للشباك، حسنا لقد ودعنا المسابقة".

وتابع المدرب الفرنسي: "عار؟ هذا رأيك، لكن هذه هي كرة القدم، كان يجب أن نفوز بالمباراة ضد فريق من الدرجة الثالثة، لكنه ليس عارا وتحدث هذه الأشياء ويجب تحمل المسؤولية ومواصلة العمل، هو يوم مؤلم لأننا لا نحب الخسارة".

وواصل: "إيمان اللاعبين بي؟ أعتقد ذلك، لقد حاولنا وفعلنا أشياء جيدة هذا الموسم ولكن ليس مؤخرا، وعليك أن تسأل اللاعبين عن ذلك الأمر".

وبسؤاله عما إذا كان قلقا حول بقائه في منصبه، أجاب: "حين نخسر تتحدثون لكنني هادئ، وحين نكون في الملعب ما يريده اللاعبون هو الفوز، ودعونا نواجه الأمر، وسنرى ما سيحدث هذه الأيام".

وأتم "الهزيمة الأكثر إيلاما؟ كل الهزائم مؤلمة كالعادة".

المصدر: وكالات