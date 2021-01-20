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فريق مغمور يطيح بريال مدريد من كأس إسبانيا.. فيديو

الرياضة

فريق مغمور يطيح بريال مدريد من كأس إسبانيا.. فيديو
twitter/cd_alcoyano
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فجر فريق "ألكويانو" المغمور المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم (1-0)، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه فريق ريال مدريد العريق من مسابقة كأس الملك.

وتغلب فريق "ألكويانو" على الفريق الملكي (2-1) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الدور الـ32 للمسابقة.

ووضع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو ريال مدريد في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ولكن أصحاب الأرض ردوا الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين خوسه سولبيس، وخوانان في الدقيقتين (79، و114) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة ألكوي.

وأكمل  فريق "ألكويانو" المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه رامون لوبيز في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الإضافي الثاني، أي أنه سجل الهدف الثاني وهو يلعب بعشرة لاعبين.

المصدر: وكلات 

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