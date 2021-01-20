شاهد.. لاعب يسجل أول أهدافه بقميص ريال مدريد

تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه "ألكويانو" المغمور فريق دوري الدرجة الثانية "ب" الإسباني لكرة القدم (1-0)، في اللقاء بينهما مساء يوم الأربعاء ضمن الدور الـ32 لمسابقة كأس الملك.

وسجل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب مدينة ألكوي، وهو الهدف الأول للبرازيلي بقميص "الميرينغي".

#كأس_ملك_اسبانيا



ريال مدريد 1 × 0 فريق غريب كده | هدف اول



تابع الحساب الأساسي على توتير

‌@theeaglesport1

حساب التلغرامhttps://t.co/AvReqpsRxI

حساب السناب شاتhttps://t.co/xGU5dp88Qu

حساب التيك توكhttps://t.co/OdIvP57pwnpic.twitter.com/nt6w9pzm6S — أهداف اليوم (@Todays_goals1) January 20, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: وكلات