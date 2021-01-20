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شاهد.. لاعب يسجل أول أهدافه بقميص ريال مدريد

الرياضة

شاهد.. لاعب يسجل أول أهدافه بقميص ريال مدريد
twitter/realmadrid
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تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه "ألكويانو" المغمور فريق دوري الدرجة الثانية "ب" الإسباني لكرة القدم (1-0)، في اللقاء بينهما مساء يوم الأربعاء ضمن الدور الـ32 لمسابقة كأس الملك.

وسجل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب مدينة ألكوي، وهو الهدف الأول للبرازيلي بقميص "الميرينغي".

 

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المصدر: وكلات 

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