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أتالانتا يتجاوز "السيدة العجوز"

الرياضة

أتالانتا يتجاوز
Reuters /Massimo Pinca
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خرج فريق أتلانتا بتعادل إيجابي من ملعب مضيفه أودينيزي (1-1) مساء يوم الأربعاء، وذلك في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وباغت الأرجنتيني روبرتو بيرييرا لاعب خط وسط أودينيزي، الضيوف بهدف سريع، سجله في الدقيقة الأولى من البداية. وأدرك الكولومبي لويس مورييل التعادل للفريق الزائر، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.

ورفع أتلانتا رصيده بذلك إلى 33 نقطة، وتقدم للمركز الخامس في جدول ترتيب "الكالتشيو"، متجاوز بفارق الأهداف فريق يوفنتوس، الذي لديه مباراة مؤجلة ضد نابولي.

بينما رفع أودينيزي رصيده إلى 17 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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